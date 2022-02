Si piega una trave. Stop al varo della seconda arcata del ponte di San Benedetto. Tecnici Toto: no comment, stiamo lavorando

SAN BENEDETTO PO Una delle travi di sostegno del nuovo ponte di San Benedetto Po si è piegato leggermente durante le operazioni di varo del secondo arco, che per questo motivo sono state interrotte. E’ successo poco dopo le 12 di oggi, 2 febbraio, quando il secondo arco, quello costruito sulla sponda di Bagnolo San Vito, era ormai a pochi metri dal punto in cui si sarebbe agganciato al pilone di sostegno. I tecnici della Toto hanno detto che stanno lavorando per risolvere il problema, dopodiché si sono trincerati dietro un perentorio “no comment”. Di fatto le operazioni di varo che stavano procedendo più che speditamente sono state sospese mentre il ponte resta chiuso al traffico.