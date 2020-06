Associazione comunali, i corsi ripartono in sicurezza

MANTOVA A far data 15 Giugno riprendono le attività in tutta sicurezza e nel rispetto dell’attuale normativa presso la sede dell’Associazione Comunali, sodalizio no-profit aperta a quanti vorranno partecipare alle varie iniziative in essere ( info 0376 323531 – 3356068289 – www.-associazionecomunali.it ) . Riprendono pertanto i corsi amatoriali. Ogni corso è mirato a fornire anche un contributo formativo e personale. E’ a numero chiuso, permettendo ai partecipanti di essere seguiti con attenzione. Molte le materie e i temi trattati: Taglio e cucito, Informatica, Fotografia Digitale, Cucina, Lingue Straniere, Psicologia, Musica, Ricomincio da te, Astrologia, Grafologia, Restauro mobili, Comunicazione, Tai Chi Chouan. Le lezioni si svolgono nell’arco diurno e serale, con cadenza settimanale/bisettimanale in modo da rispondere alle varie esigenze degli iscritti. La sede dei corsi è in prevalenza presso la sede dell’Associazione. La partecipazione ai corsi risponde prioritariamente a un’esigenza della vita moderna e aiuta ad intrecciare rapporti sociali, ad ascoltare e ad essere ascoltati, a concentrarsi con piacere su argomenti che stimolano la riflessione o semplicemente a rilassarsi, arricchendo il proprio bagaglio culturale. Ad oltre trent’anni dalla costituzione siamo convinti che tutte le attività che organizziamo siano da sempre ad un livello di eccellenza grazie all’impegno creativo e di ricerca di novità che, con la collaborazione dei nostri volontari, cerchiamo di offrire ai nostri associati. L’Associazione permette di sviluppare le capacità e le potenzialità creative, manuali ed espressive, con la possibilità di socializzare, coltivando interessi ed amicizie che durano nel tempo. Obiettivo è quello di dare valore al tempo libero proponendo una vasta offerta di attività ricreative quali corsi, servizi alla persona, iniziative culturali, organizzazione di eventi tradizioni popolari. L’associazione ha sempre cercato di rispondere alle esigenze e si è radicata nel territorio e nel tessuto sociale in modo esponenziale.