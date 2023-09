MANTOVA Un ordigno bellico risalente alla II guerra mondiale è stato rinvenuto nel cantiere per la ristrutturazione degli spogliatoi adiacenti ai campi in erba del Migliaretto. Sospesi gli allenamenti delle giovanili delle squadre San Lazzaro, Sant’Egidio e San Pio in attesa della bonifica dell’area, attualmente transennata.