Scuola post lockdown: interventi a Borgo Mantovano per 130mila euro

BORGO MANTOVANO Il Comune di Borgo Mantovano sta ultimando gli interventi nelle scuole per permettere ai bimbi di riprendere in sicurezza l’anno scolastico: come ha spiegato il sindaco Alberto Borsari, in tutti i plessi sono stati spostati e modificati gli arredi come da disposizione degli istituti comprensivi.

«Alla scuola secondaria di primo grado di Revere sono stati sostituiti tutti gli infissi e le porte del primo piano, demolita una parete per ampliare un aula sfruttando tutti gli spazi, realizzazione di nuova uscita di emergenza, ripresa dell’intonaco – spiega Borsari – Alla scuola materna di Villa Poma è stato realizzato un nuovo dormitorio e predisposta una nuova uscita di emergenza.

Per la primaria di Villa Poma, materna e primaria di Pieve,oltre che alla materna di Revere sono stati acquistati nuovi banchi oltre a quelli in arrivo dallo Stato. In arrivo anche nuovi arredi( armadio,tavoli e sedie). Inoltre nella scuola materna di Revere è stato rifatto l’impianto elettrico. Alla primaria di Revere sono stati sostituiti gli infissi in alcune aule a piano terra. Al nido a Pieve verrà predisposta una nuova copertura esterna».

Gli interventi complessivamente sono costati circa 130mila euro: «Abbiamo mantenuto inalterate le rette sia per la mensa che per il trasporto pubblico – conclude Borsari – A breve seguiranno tutte le comunicazioni per ricominciare un nuovo anno scolastico che si preannuncia difficile ma di speranza. Noi abbiamo fatto e continueremo a fare la nostra parte».