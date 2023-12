Ladri nell’hinterland: furto da una parrucchiera a Bancole e spaccata su un’auto in sosta ai Quattro Venti

MANTOVA Ladri in azione nell’hinterland nella giornata di ieri, 21 dicembre. Primo intervento degli agenti della Volante della questura verso le 9 nel salone di una parrucchiera in via Giovanni XIII a Bancole di Porto Mantovano. Nel corso della notte precedente i malviventi hanno forzato una finestra e hanno rubato le mance lasciate dalle clienti circa 400 euro. Intorno alle 23.45 nel parcheggio nei pressi del centro commerciale Il Gigante di località Quattro Venti di Curtatone, i ladri hanno effettuato una spaccata su un’Audi A6. Quando il proprietario si è accorto del danno ha chiamato la Polizia. Stando a quanto accertato i malviventi hanno rovistatop all’interno dell’abitacolo ma non hanno rubato nulla.