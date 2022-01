Furti in una lavanderia self-service: i carabinieri di Castiglione denunciano un 27enne moldavo

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castiglione delle Stiviere hanno identificato e denunciato il presunto autore di ben tre distinti furti perpetrati presso una lavanderia self-service di Castiglione delle Stiviere.

I fatti risalgono al 29 novembre 2021, al 4 e al 9 dicembre 2021 quando, presso una lavanderia self-service di Castiglione delle Stiviere, durante la notte, erano stati commessi dei furti. In tutti e tre i casi, l’autore dei furti, aveva forzato la fessura d’ingresso delle banconote del cambia monete per poi asportarvi il denaro contenuto per un totale di circa 1.400 euro tra banconote e monete, oltre al danno complessivo per la riparazione del cambia monete di circa 1.800 euro.

A seguito della prima denuncia presentata dalla proprietaria della lavanderia, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castiglione delle Stiviere avviavano un’immediata attività d’indagine attraverso la visione delle immagini catturate dall’impianto di video sorveglianza. Un lavoro non facile poiché l’autore del furto era travisato con un cappuccio e nascondeva molto bene il volto. Stesse modalità e stesso autore sono emerse per il secondo e terzo furto. I militari dell’Arma, a questo punto, hanno posto in atto una laboriosa attività d’indagine e, dopo un’attenta analisi delle risultanze in loro possesso, hanno individuato l’autore dei reati predatori.

La conclusione delle indagini ha portato al deferimento in stato di libertà di R.O., 27enne originario della Moldavia e residente in provincia di Verona, per il reato di furto aggravato.