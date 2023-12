Mobilità sostenibile, siglato il protocollo tra Ats Val Padana e Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta

MANTOVA L’ATS della Val Padana e Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB APS) di Mantova hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa Locale per il rinforzo di iniziative di educazione alla mobilità sostenibile come modello di approccio comunitario alla promozione del benessere psico-fisico individuale ed al contrasto delle patologie croniche.

In linea con il Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025, il Piano Integrato Locale 2023 e l’attività del Laboratorio per la promozione di attività fisica e movimento di ATS, l’accordo intende incentivare le attività motorie capaci di favorire stili di vita sani nella cittadinanza, attraverso lo sviluppo della sinergia tra Comuni, scuole, società sportive, associazioni, realtà sanitarie locali, parrocchie e tutti i vari portatori di interesse.

In particolare, il protocollo – che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2027 – prevede il consolidamento dei progetti di mobilità sostenibile Piedibus e Bicibus sul territorio delle amministrazioni comunali, al fine di migliorare il benessere psico-fisico e relazionale delle persone, con specifica attenzione ai bambini e ragazzi in età scolare.

Tra le azioni identificate dal documento, si evidenziano: la creazione di nuovi percorsi pedonali e ciclabili sicuri, che saranno inseriti nell’Anagrafe presente sul sito web di ATS per essere visibili e accessibili ai cittadini, ai Pediatri di Libera Scelta, ai Medici di Medicina Generale e ai Medici Specialisti affinché, nella loro di presa in carico, possano consigliare ai propri assistiti l’attività motoria in un contesto strutturato e qualificato; la realizzazione di esperienze dirette con bambini e ragazzi in qualità di pedoni e ciclisti consapevoli e autonomi, a favore di una buona educazione stradale e civica; la promozione del percorso casa-scuola-casa a piedi o in bici, al fine di ridurre l’impatto dell’inquinamento e favorire una viabilità più sicura, soprattutto in prossimità delle scuole; l’organizzazione di momenti di divulgazione su argomenti legati alla promozione di sani stili di vita con l’apporto di personale qualificato.

“Attraverso il lavoro congiunto tra l’ATS, scuola, enti locali e Associazioni come FIAB APS Mantova, è possibile attivare progetti, come nel caso di Piedibus e Bicibus, capaci di raccordare, in un’ottica Urban Health, differenti e sinergiche azioni educative in tema di attività fisica, alimentazione, educazione ambientale, conoscenza del proprio territorio e sicurezza stradale – spiega il Direttore Generale di ATS Salvatore Mannino -. Dall’indagine nazionale Okkio alla Salute 2019 emerge che in Lombardia il 17,6% dei bambini è in soprappeso e il 4,6% è obeso; nel territorio dell’ATS l’18,5% dei bambini risulta essere obeso mentre il 6,3% è in sovrappeso. In questo contesto, si comprende ancora di più l’importanza di promuovere stili di vita salutari con un’attenzione specifica a tutte le iniziative che riguardano l’attività motoria rivolta ai più piccoli: Piedibus e Bicibus sono strumenti diffusi in molte realtà del nostro territorio e rappresentano un’importante opportunità di salute e di prevenzione da patologie croniche nei soggetti in età evolutiva”.