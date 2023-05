Auto sbanda e colpisce altri mezzi in sosta

MANTOVA Ha perso il controllo della sua auto che si è rovesciata e ha colpito, danneggiandole, altre auto in sosta. È successo intorno alle 3.15 di ieri in via Verona a Cittadella. All’origine della sbandata ci sarebbe stata la combinazione tra un eventuale eccesso di velocità con l’asfalto reso viscido dalla pioggia che a quell’ora stava cadendo abbondantemente in città come in tutta la provincia. Due le persone coinvolte, una 42enne e un 31enne che non hanno avuto bisogno delle cure del 18. Sul posto per i rilievi la Polizia Stradale.