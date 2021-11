Pugilato – Conto alla rovescia per il Memorial Lasagna

MANTOVA Sabato sera sul ring della Boni di via Luzio si riaccendono le luci della “noble art”, con la settima edizione del Memorial Attilio Lasagna organizzato dalla Boxe Mantova del maestro Bruno Falavigna insieme al procuratore sportivo mantovano Francesco Ventura e con il sostegno del Comune di Mantova. Finalmente tornerà il calore degli appassionati a bordo ring, muniti di green pass o di tampone effettuato nelle 48 ore precedenti. 10 euro il prezzo unico, popolare, del biglietto, per un programma di alto livello che promette emozioni. L’intera manifestazione sarà visibile anche in diretta streaming sulla pagina facebook teamcavallariventura.

Otto gli incontri in programma, con primo colpo di gong alle ore 21, presentati da Giulio Giovannoni. La ricca cornice dilettantistica sarà affidata alle nuove leve mantovane, con tre portacolori della Boxe Mantova del maestro Falavigna e quattro della Mantova Ring del maestro Massimo Di Padova contro pari categoria provenienti da Carpi, Guastalla e Catania. Per la Boxe Mantova combatteranno il 17enne debuttante Gabriele Araldi (60kg) contro Pietro Cerundolo di Carpi, il 18enne sempre debuttante Francesco Viotto (75kg) contro il catanese Raffaele Caliendo e il 24enne Alexandru Bitco (81kg) al secondo match in carriera contro Kristjan Paluci di Guastalla. Per la Mantova Ring saliranno sul ring della Boni il 63kg Nicholas Froldi contro Yahya Motta (Guastalla), il 70kg Michele Saccani contro Filippo Diaschi (Guastalla), il 63kg Andrea Bertaiola contro Ahmed Bensaci (Carpi) e il 73kg Kevin Alberini contro Marcello Albertini (Guastalla).

Il ‘match event’ professionistico sarà affidato a quello che è l’astro nascente del team del procuratore sportivo mantovano Francesco Ventura, e uno dei migliori prospetti in assoluto del panorama pugilistico nazionale: il 24enne peso medio catanese Gianluca Pappalardo, che affronterà sulla distanza delle otto riprese il 25enne francese di Strasburgo Kassimou Mouhamadou. Lo spettacolo, di sicuro, non mancherà. Domani alle ore 17, presso il bar Lasagna di piazza Broletto 2, presentazione del Memorial, con le dichiarazioni e operazioni ufficiali di peso.