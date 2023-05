Scontro auto-moto in viale Pompilio: ferito un 62enne

MANTOVA Un 62enne che viaggiava in sella al proprio scooter è rimasto ferito in modo serio in seguito a un incidente avvenuto oggi intorno alle 11 in viale Pompilio. Per cause che sono al vaglio degli agenti della Polizia locale intervenuti per i rilievi, lo scooter si è scontrato con un’auto. Il 62enne è stato sbalzato sull’asfalto dopo un volo di alcuni metri e ha anche perso il casco. Fortunatamente, stando ai primi accertamenti, non avrebbe riportato lesioni al capo. È stato ricoverato al Poma in codice giallo.