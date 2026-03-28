Rotatoria di Porta Mulina, microcar si ribalta nell’aiuola: due persone in ospedale

MANTOVA Incidente questa mattina alle 9:20 nella rotatoria di porta mulina fra una Honda Jazz e una microcar che è finita fuori strada e si è ribaltata nell’aioula sul lato destro della carreggiata. La honda jazz, condotta da una donna di porto mantovano, classe ’50 stava percorrendo via pitentino e, nell’immettersi nella rotatoria di porta mulina, entrava in collisione con la microcar che stava già impegnando la rotatoria con l’intenzione di svoltare in viale mincio. A bordo erano presenti due persone, un uomo classe ’79 che era alla guida ed una donna classe ’75, lato passeggero. entrambi residenti a nogara. Sono stati soccorsi nell’immediato da un militare di passaggio che ha chiamato 118. Il conducente è rientrato in codice giallo, mentre la passeggera è stata trasportata in codice verde. Illesa la conducente della Jazz.