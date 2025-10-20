“B2B agrifood experience” domani al MaMu: evento organizzato da Confagricoltura, Cciaa e Unicredit

MANTOVA – Nella giornata di domani, martedì 21 ottobre, dalle ore 10 alle ore 18 al MaMu Multicentre di Mantova va in scena la quarta edizione del B2B Agrifood EXPerience, organizzato da UniCredit in collaborazione con Confagricoltura Mantova e Camera di Commercio di Cremona Mantova Pavia. Lo scopo dell’iniziativa è quello di favorire e stimolare nuove opportunità sui mercati esteri, far conoscere i propri prodotti e stringere nuovi accordi: all’incontro dunque saranno presenti buyer internazionali, provenienti, tra gli altri, da Danimarca, Romania, Svezia, Francia e Regno Unito. L’appuntamento sarà focalizzato sui comparti caseario, conserviero, insaccati, pasta e panificati ed altre specialità. Le scorse edizioni si sono rivelate un grande successo, con numerose aziende coinvolte e molteplici contatti con rappresentanti commerciali di tutta Europa. Anche l’agenda di questa edizione vede in programma oltre cento incontri bilaterali tra sette buyer internazionali ed oltre trenta selezionati seller del territorio. «Il B2B Agrifood EXPerience giunge al suo quarto anno – spiega il presidente di Confagricoltura Mantova, Alberto Cortesi – ed è per noi conferma della preziosa collaborazione con Unicredit a favore delle nostre aziende. L’evento del prossimo 21 ottobre rappresenta un’opportunità importante: in un momento storico nel quale le certezze geopolitiche vacillano, offrire ai nostri associati un contatto concreto con potenziali mercati d’interesse è fondamentale». «Rinnoviamo con piacere la nostra partnership con Confagricoltura Mantova che si articola anche quest’anno nel Forum delle Economie Agrifood EXPerience e nel conseguente B2B – che quest’anno farà incontrare buyer internazionali e seller del territorio in oltre cento incontri bilaterali – afferma Marco Bortoletti Regional Manager UniCredit Lombardia. UniCredit crede e sostiene il settore agricolo fornendo supporto finanziario, consulenza e soluzioni ad hoc».

Prosegue dunque la fruttuosa partnership tra Confagricoltura Mantova e UniCredit, giunta al quarto anno e declinatasi in primis attraverso il Food&Science Festival di Mantova, evento al cui interno Unicredit propone ogni anno il qualificato panel di apertura Forum delle Economie – Agrifood EXPerience, a cui quest’anno hanno partecipato esperti e imprenditori del comparto agroalimentare che – partendo dall’analisi del contesto geopolitico e macroeconomico, passando per la co-progettazione di percorsi formativi ITS/imprese fino ad arrivare ai più innovativi ecosistemi Agritech e Foodtech – hanno offerto una prospettiva attraverso la quale individuare strategie percorribili e sostenibili da sviluppare con enti di ricerca, operatori della formazione e istituzioni finanziarie. E poi naturalmente lo sperimentato B2B Agrifood EXPerience, che permette alle aziende del territorio di affacciarsi con successo su numerosi mercati internazionali: «Una collaborazione che puntiamo a proseguire e, se possibile implementare e rafforzare» aggiunge il presidente Cortesi.