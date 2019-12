Ubriaco al volante: 37enne ci rimette la patente (e la Bmw Cabrio)

MANTOVA Due persone sono state denunciate nel corso dei controlli stradali organizzati dai militari del Comando Provinciale Carabinieri di Mantova nell’ambito dell’operazione “Natale Sicuro”. In particolare i Carabinieri della Compagnia di Mantova hanno controllato su strada oltre 200 persone ed un centinaio di veicoli. Natale da dimenticare per un 37enne di Nogara che dopo aver festeggiato in un pub cittadino è stato sorpreso alla guida di una Bmw sportiva in stato di ebbrezza. Il tasso alcolemico, accertato mediante l’etilometro, ha quasi sfiorato i 2.0 g/l., era quindi di gran lunga superiore al limite consentito dalla legge. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro e la patente ritirata. A Roverbella un 50enne residente nel Vicentino è stato invece denunciato a piede libero per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere: stava viaggiando con due coltelli riposti nella tasca porta oggetti dello sportello lato guida senza giustificato motivo. Entrambi dovranno rispondere all’Autorità Giudiziaria di Mantova.