Bonus utenze, 234.702 stanziati dal comune per cittadini in difficoltà

MANTOVA Un bonus utenze fino a 400 per famiglie e cittadini in difficoltà, con uno stanziamento di fondi da parte del Comune di Mantova di quasi 235.000 euro. L’iniziativa è stata presentata ieri presso la sede municipale cittadina dall’assessore comunale al Welfare Andrea Caprini e dal sindaco Mattia Palazzi.

In vista dei rincari in ambito di energia elettrica, riscaldamento e fornitura idrica previsti per il 2022, infatti, l’amministrazione locale ha varato una misura straordinaria, attraverso un bando, compilabile on line o tramite appuntamento presso gli uffici preposti. La richiesta di contributo potrà essere presentata dalle 8.30 di lunedì 15 novembre 2021 alle ore 16.30 di martedì 30 novembre. L’attività permette a una nuova fascia di utenti di poter aver accesso al contributo, avendo alzato la fascia di indicatore della situazione economica equivalente a 16.000 euro, consentendo così di agevolare oltre 600 persone o nuclei familiari.

Il bando resterà aperto per 15 giorni, è stato pensato per essere compilato in maniera semplice, superando, per quanto possibile, tutti gli ostacoli burocratici che avrebbero altrimenti impedito un provvedimento così veloce. Basato sull’agilità e la trasparenza, cui seguiranno tutte le verifiche del caso, l’importo del contributo è così definito: 1 o 2 componenti del nucleo familiare 300 euro, 3 o 4 componenti del nucleo familiare 350 euro, 5 o più componenti del nucleo familiare 400 euro.

Chi intenda fare domanda può contare sulla collaborazione di personale del Comune appositamente disposto sul progetto, che già prevede accordi con altri enti per facilitare al massimo l’approccio dei cittadini.

Si potrà accedere al bando compilando il modulo al link pubblicato sul sito internet del Comune di Mantova al banner “Bando Utenze” , oppure fissando un appuntamento, chiamando il numero 0376 376813, da lunedì a sabato, dalle 8.30 alle 12.30, per poter consegnare l’apposito modulo “Richiesta Contributo” o per essere assistiti nella compilazione della richiesta in caso di difficoltà.

Potrà consegnare la domanda, già sottoscritta dal richiedente, anche un delegato dello stesso munito di delega e copia del documento di identità sia del delegante che del delegato. (i.p.)