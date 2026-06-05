Tennis Tavolo – Titolo tricolore per Maya Pavel e Ludovica Parmigiani

Riccione Ai Campionati Italiani di 4ª-5ª-6ª cat. Maya Andreea Pavel e Ludovica Parmigiani (Tennistavolo Castel Goffredo) sono salite sul primo gradino del podio del doppio femminile di Quarta Categoria. Al PlayHall di Riccione le due ragazzine, 23 anni in due, hanno battuto in finale le esperte Francesca Caramagna (CRDC Torino) ed Elisabetta Loaldi (Regaldi Novara) per 3-1 (5-11, 11-4, 11-6, 11-4). «Giochiamo insieme da cinque anni – spiega Parmigiani – andiamo a scuola insieme e siamo compagne di banco. Siamo amiche e questo aspetto aiuta tanto quando siamo in campo. Il punto di forza della nostra coppia è che facciamo squadra. Una apre e l’altra tira il top per fare il punto. In finale eravamo molto emozionate, volevamo vincere. Abbiamo ceduto il primo set, poi il nostro tecnico Alfonso Laghezza ci ha dato qualche consiglio e abbiamo ribaltato la situazione». «Frequentiamo la prima media a Castel Goffredo – racconta Pavel – nella scuola che è situata vicino alla palestra della società. Abbiamo iniziato a praticarlo con un torneo fra le classi e ci è piaciuto subito. Questo sport permette di conoscere nuove persone ed è bello disputare i tornei e vincerli. Ora torneremo a scuola per gli ultimi giorni e poi saremo in vacanza e avremo ancora più tempo per allenarci».