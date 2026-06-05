Calcio 2a Categoria – Capitan Santermosi: “Ostiglia, un gruppo unico”

Ostiglia Missione compiuta. L’Ostiglia torna in Seconda al termine di una stagione da protagonista. I biancocelesti del presidente Nicola Novi e dell’allenatore Emanuele Negrini hanno conquistato la promozione attraverso i playoff, dopo il pareggio per 0-0 nella finale disputata in casa contro la Casteldariese guidata da Marzio Storti. A tracciare il bilancio dell’annata è il capitano Alessandro Santermosi. «Essere promossi era l’obiettivo di inizio stagione – afferma –. Alla fine ci siamo riusciti e questo è ciò che conta. Ritengo che non siamo stati da meno del Buscoldo, che ha vinto il campionato grazie ad un’impressionante regolarità. Noi abbiamo dimostrato per tutto l’anno di essere una squadra competitiva e all’altezza delle prime posizioni». «Il merito della promozione va a un gruppo unico, composto da ragazzi che hanno remato nella stessa direzione – spiega Santermosi -. Nei momenti difficili siamo rimasti uniti». Parole al miele anche per il tecnico Lele Negrini. «È un mister molto capace e preparato. Lo conoscevo già e sapevo quali fossero le sue qualità. Oltre all’aspetto tecnico, però, credo che il lato umano abbia giocato un ruolo fondamentale durante tutta la stagione. Ha saputo gestire il gruppo nel modo migliore». Il capitano non dimentica nemmeno il contributo della società. «La promozione è il risultato del lavoro di tutti. La società ci è sempre stata vicina e ha creato le condizioni per permetterci di lavorare serenamente». Ora lo sguardo è rivolto al futuro e a un campionato che si annuncia impegnativo. «La Seconda non sarà facile, ma cercheremo di fare del nostro meglio. Sarebbe bello ripetere la cavalcata del Moglia, passato dalla Terza alla Prima in due anni. Noi, però, preferiamo non fare proclami: l’obiettivo sarà pensare partita dopo partita e cercare di fare bene in ogni gara che il calendario ci riserverà».