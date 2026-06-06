Sottopasso Fs, via Bettinelli rimarrà chiusa per tutto giugno

MANTOVA – Le ferrovie hanno confermato il proprio cronoprogramma per quanto attiene ai lavori del sottopasso davanti alla stazione di piazza Don Leoni, fissando nel 10 ottobre prossimo la fine del cantiere. Lo certificherebbe una delibera di giunta datata al maggio scorso, ma pubblicata solo in questi giorni, per rendere conto di un’ulteriore restrizione viabilistica in via Bettinelli.

Da martedì la via risulterà transennata per consentire i lavori necessarî alla realizzazione della corsia ciclopedonale che andrà a innestarsi in quella già prevista piazza Don Leoni. Durata della interruzione al traffico veicolare 20 giorni, ossia sino a fine mese. In questo lasso di tempo sarà comunque consentito il passaggio per pedoni e biciclette, che potranno zigzagare fra le reti di cantiere.

La temporanea chiusura, segnalata secondo le normative vigenti, avvertirà i veicoli provenienti da corso Vittorio Emanuele II di indirizzarsi verso piazza Don Leoni-via Pitentino solo attraverso piazzale Porta Pradella; e tanto vale anche per i numerosi veicoli che a tutt’oggi, provenendo da viale Nuvolari (cavalcavia) saranno costretti a immettersi direttamente in direzione del piazzale della stazione Fs, senza potersi agevolare dello “scambietto” in via Bettinelli. Manovra che, in ogni caso, verrà negata successivamente, a cantieri ultimati, interrompendo un percorso consolidato.