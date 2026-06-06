“Scopri, gusta e condividi”: Coldiretti rilancia l’educazione alimentare per 20mila studenti

Coldiretti Mantova traccia un bilancio di cinque anni di educazione alimentare nelle scuole con numeri in forte crescita: oltre 20mila studenti coinvolti dal 2021 al 2026 e più di 1.100 classi raggiunte in tutta la provincia.

La missione proseguirà anche nell’anno scolastico 2026-2027 con il progetto “Scopri, gusta e condividi”, sostenuto da Ersaf Lombardia e realizzato con IAL Lombardia, rivolto a studenti, famiglie e cittadini.

L’obiettivo è raccontare l’agricoltura del territorio, il funzionamento della filiera, la stagionalità e la tipicità dei prodotti, formando consumatori consapevoli e contrastando fake news, cattive abitudini alimentari e sprechi. Camilla Destro ed Elena Poltronieri, referenti delle Donne Coldiretti Mantova, ricordano come il percorso sia partito nel 2021 con 117 classi e 2.000 alunni, fino ad arrivare nell’ultimo anno a 210 classi e quasi 3.800 bambini e ragazzi tra infanzia, primaria e secondaria in 20 comuni.

Per il presidente provinciale Fabio Mantovani, l’accordo con il Ministero dell’Istruzione è stato “strategico” per costruire un percorso educativo che avvicini i giovani al mondo agricolo e li renda cittadini informati.

Il sindaco di Mantova Andrea Murari sottolinea il legame tra educazione alimentare, qualità della vita e cultura del cibo, mentre il presidente della Provincia Carlo Bottani evidenzia il valore di trasmettere ai più piccoli tradizioni, innovazione e responsabilità legate all’agricoltura. Il progetto 2026-2027 unirà strumenti digitali, laboratori, visite guidate, cortometraggi, mostre fotografiche e storytelling multimediale, valorizzando il rapporto tra cibo, territorio e identità culturale. Venerdì 12 giugno, infine, Coldiretti Mantova e Donne Coldiretti organizzeranno una mattinata di festa per i bambini dei Grest: giochi e laboratori in piazza Erbe, accoglienza e merenda con prodotti tipici in piazza Broletto.