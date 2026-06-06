Bivacchi all’ex Hotel Mantova a Cittadella, ripristinata la chiusura degli accessi

MANTOVA – Controlli della Polizia locale in città e in particolare nel quartiere di Cittadella sulla scorta di segnalazioni dei residenti circa situazioni di degrado e possibili occupazioni abusive. Gli agenti del comando di viale Fiume sono intervenuti in particolare nell’ex “Hotel Mantova” a Porta Giulia, immobile abbandonato da anni, dove sono state riscontrate forzature alle recinzioni e tracce di bivacchi all’interno della struttura. L’attività rientra nel piano di verifiche richiesto dal sindaco Andrea Murari, che nelle scorse settimane aveva raccolto le preoccupazioni dei cittadini durante gli incontri nei quartieri. Dopo il sopralluogo nell’ex albergo, la Polizia Locale ha contattato la proprietà, una società bresciana, che si è resa immediatamente disponibile a intervenire. Operai incaricati dalla società hanno quindi provveduto al ripristino delle chiusure per impedire nuovi accessi abusivi all’edificio. I controlli hanno interessato anche alcune attività commerciali della zona di Cittadella, compresi negozi etnici, senza far emergere irregolarità. Contestualmente sono stati effettuati accertamenti sulla circolazione stradale e sono state identificate complessivamente 31 persone. «Ringrazio il comandante Paolo Perantoni e tutta la Polizia locale – ha dichiarato Murari – per avere immediatamente dato seguito alla mia richiesta di aumentare i presidi nei quartieri, con un intervento importante a Cittadella, che proseguirà anche in altre zone nelle prossime settimane». Nella medesima giornata la Polizia locale è intervenuta anche in un immobile dismesso in zona Gradaro dove, constatata la forzatura della recinzione, si è proceduto alla richiusura degli accessi.