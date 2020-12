Borseggiatore beccato in centro 57enne denunciato

MANTOVA – Adocchiata la propria vittima designata si era messo a pedinarla fino a quando con un gesto repentino era riuscito a mettere in atto il proprio intento criminoso, “alleggerendo” la malcapitata del portafogli. Ma al borseggiatore, G.P., 57 italiano prluripregiudicato, stavolta è andata male. Il fatto è occorso nel tardo pomeriggio dell’altro ieri: l’uomo dopo aver derubato una passante nel centro storico di Mantova veniva infatti fermato a stretto giro dagli agenti della Squadra Volante. Nella fattispecie la vittima, mentre stava camminando in via Cavour, si era accorta che qualcuno, alle proprie spalle, la seguiva a distanza ravvicinata, tanto da calpestarle inavvertitamente il tallone; a quel punto la signora, insospettita, anche in considerazione del fatto che il viale era pressoché deserto, si accorgeva che lo zaino che portava sulle spalle aveva la cerniera aperta, e che all’interno era sparito il portafoglio. La derubata, pertanto, si recava immediatamente in questura, ove raccontava agli investigatori quanto accaduto. Subito, dalla centrale operativa, veniva inviata sul luogo una pattuglia delle Volanti. Agli agenti bastava un rapido giro nei dintorni per individuare il borseggiatore, personaggio già ampiamente noto alle forze dell’ordine per il suo tutt’altro che invidiabile curriculum criminale: a proprio carico, infatti, vi sono numerosi precedenti penali, tra i quali furto con destrezza, porto abusivo di armi, estorsione, minacce e violenza sessuale. Condotto quindi negli uffici di piazza Sordello, veniva individuato senza ombra di dubbio dalla vittima. Inoltre durante le operazioni di identificazione del ladro nel luogo ove era stato fermato, un passante che aveva assistito alla scena consegnava ai poliziotti un portafoglio che aveva appena rinvenuto, a qualche metro di distanza, nascosto sotto una auto in sosta, e che anch’esso veniva riconosciuto dalla donna come quello che le era stato sottratto. Il 57enne, infatti, lo aveva occultato sotto una vettura in attesa di recuperarlo. Al termine degli accertamenti il borseggiatore veniva quindi deferito a piede libero – essendo trascorsa la flagranza – per furto con destrezza, e il portamonete veniva restituito alla derubata. Il questore Paolo Sartori, in considerazione dei numerosi precedenti a suo carico ha avviato in via d’urgenza il procedimento per misure di prevenzione personali, che verranno disposte parallelamente al procedimento penale.