Nuove segnaletiche a Medole: Goitese chiusa e deviazioni

MEDOLE -Come era stato annunciato già alcuni giorni fa dalla Provincia di Mantova, nella giornata di ieri si sono svolti i lavori di installazione di nuova segnaletica verticale lungo la Goitese, nei pressi della trattoria La Scaletta a Crocevia di Medole, nell’ambito dei lavori di realizzazione della nuova tangenziale di Guidizzolo. Nel corso della giornata gli operatori della ditta Ecotraffic, che tra l’altro ha sede proprio a Guidizzolo, hanno provveduto ad installare il nuovo cartello con indicazioni stradali situato a diversi metri di altezza rispetto alla sede stradale. Proprio per consentire alla ditta di svolgere i lavori senza pericoli e rischi per gli operatori, il tratto di Goitese interessato dall’intervento è rimasto chiuso dalle 8.30 di ieri fino al pomeriggio inoltrato. Nel corso dell’intervento i mezzi in transito – sempre piuttosto numerosi – sono stati deviati lungo la bretella Crocevia 1.