Bottani rinnova la squadra con new entry

MANTOVA Squadra fatta. Il presidente della Provincia Carlo Bottani ha attribuito le deleghe ai consiglieri che formeranno il suo esecutivo nei prossimi anni. Molte conferme, ma anche qualche new entry. Intanto, il sindaco di Castelbelforte Gazzani è stato confermato vicepresidente con deleghe alla Polizia provinciale, Protezione civile, sicurezza, istruzione e programmazione rete scolastica, ed edilizia civile e scolastica.

A Francesco Aporti è andata invece la pianificazione territoriale per l’urbanistica, il sistema portuale e le Grandi opere.

Mattia Cortesi curerà invece bilancio, digitalizzazione, semplificazione, controllo strategico, progetti speciali e politiche comunitarie, patrimonio e demanio.

Per Enrico Lungarotti le principali deleghe saranno sport e trasporto pubblico, oltre ad antimafia e tavoli di sviluppo per le imprese.

Al sindaco quingentolese Luca Perlari va la tutela e valorizzazione dell’ambiente, compresi i rapporti con associazioni di categoria del settore agroalimentare.

Al neo-sindaco di Porto Maria Paola Salvarani toccherà invece seguire le pari opportunità, la formazione, le politiche del lavoro e il welfare, disabilità e fragilità.

Il sindaco castiglionese Enrico Volpi seguirà cultura, turismo, progettazione e manutenzione di infrastrutture e circolazione stradale.

In capo al presidente Bottani rimarranno personale, rapporti istituzionali e partecipazioni societarie.

«Auguro buon lavoro al vice presidente Gazzani e a tutti i consiglieri e li ringrazio per la loro disponibilità ad affiancarmi» ha commentato il numero uno dell’ente di Palazzo di Bagno.