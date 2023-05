Calcio dilettanti – Accordo Marmirolo-Union Team, proseguono i colloqui

MANTOVA Avanza a larghi passi il progetto di fusione tra Marmirolo e Union Team, di cui vi avevamo già dato notizia una decina di giorni fa all’indomani della vittoria del campionato da parte dei giallorossi. Le due compagini mantovane potrebbero presto unire le forze nel campionato di Promozione (ricordiamo che entrambe detengono il titolo per disputarla), per dare vita ad un sodalizio in grado di fare bene nella categoria. Venerdì ci sarà un ulteriore incontro per verificare se sussistono condizioni giuste per trovare un’intesa.

I neroverdi hanno avuto la matematica certezza di salvarsi domenica scorsa e ora è tempo di pensare al futuro. Trait d’union per l’operazione sarebbe lo sponsor giallorosso Reggiani, in ottimi rapporti con il patron marmirolese Ballotari. Una eventuale intesa permetterebbe una migliore gestione di costi e spese, dell’impiantistica e darebbe vita ad un settore giovanile di una certa importanza. La volontà di unire le forze c’è, l’ottimismo cresce negli ultimi giorni, tuttavia occorrerà far combaciare diverse cose per portare a termine l’operazione. Per prima cosa servirà il “via libera” da parte di entrambi i direttivi delle società. Solo in seguito si valuteranno operazioni collaterali, come quella di una possibile cessione di uno dei due titoli, qualora ci fossero società interessate all’acquisto. Tra queste non dovrebbe esserci la Governolese, determinata a ripartire dalla Prima.

Operazione che invece non si dovrebbe fare tra Don Bosco e Buscoldo, che si sono messe a tavolino nei giorni scorsi per valutare la possibilità di unire le forze nel campionato di Seconda Categoria. I due team dovrebbero proseguire il proprio percorso separatamente.