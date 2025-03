Castiglione, arrestato 67enne indiano

CASTIGLIONE Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Castiglione delle Stiviere hanno tratto in arresto un 67nne indiano, residente a Castiglione, in esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Mantova, dovendo scontare una pena residua di anni 1 e mesi 9 di reclusione per una condanna relativa al reato di violenza sessuale commessa nel 2011 in quel luogo.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto dai Carabinieri presso la sua abitazione, dove sconterà la pena residua.