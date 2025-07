Cadono due grossi rami alla Zanzara e sfiorano alcuni clienti. Mantova Ambiente: colpa del caldo. Domani la potatura

MANTOVA Due grossi rami di pino sono crollati su alcuni tavoli del chiosco La Zanzara, sfiorando alcune persone sedute a poca distanza. E’ successo oggi poco prima delle 8.30, e per fortuna a quell’ora il posto è ancora poco affollato e i rami sono caduto in un punto in cui non c’era nessuno. Sul posto sono poi intervenuti gli agenti della Polizia locale e il personale di Mantova Ambiente, il cui ufficio stampa ha diffuso poi una nota al riguardo.

“Nella mattina di oggi, lunedì 21 luglio, intorno alle ore 8:20 – si legge nella nota -,si è verificata la caduta di alcuni rami da un esemplare di Taxodium distichum (noto anche come cipresso calvo della palude), radicato sulla sponda del Lago di Sopra in prossimità del bar “Zanzara”. Il primo ramo a spezzarsi, tra i più alti e pesanti della chioma, ha trascinato con sé anche rami più piccoli sottostanti. L’analisi tecnica svolta da Mantova Ambiente ha evidenziato che si trattava di rami sani, vigorosi e verdi, senza evidenti segni di patologie. Il cedimento, del tutto asintomatico, è molto probabilmente riconducibile a una combinazione di fattori: le elevate temperature ambientali, la copiosa fruttificazione che ha aumentato il peso della chioma e le sollecitazioni interne dovute alle differenze termiche tra legno umido e atmosfera rovente (fenomeno noto come sudden branch drop). A scopo precauzionale, da subito è stato interdetto l’accesso all’area dei tavolini adiacente alla pianta, e il materiale a terra rimosso. Nella giornata di domani il servizio verde di Mantova Ambiente, su disposizione del Comune, effettuerà una potatura di contenimento volta a ridurre il peso complessivo della chioma, intervenendo così su uno dei fattori che possono contribuire al rischio di eventuali cedimenti”.