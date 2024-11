C’è il derby, città blindata. Cremonesi tutti in macchina

MANTOVA L’atmosfera del derby inizia a farsi sentire, Mantova-Cremonese non è mai una partita qualsiasi anche dovesse trattarsi di un’amichevole, figuriamoci ora su di un palcoscenico come la Serie B. Si tratta del primo derby casalingo della stagione e il piano sicurezza messo in campo dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha perfezionato gli ultimi dettagli proprio ieri mattina, dopo una serie di riunioni operative effettuate nei giorni scorsi.

I mille tifosi della Cremonese arriveranno tutti in auto: sono esclusi pullman, van e naturalmente il treno. Tra questi c’è il rischio che vi siano supporter senza biglietto, visto che i tagliandi di Curva Cisa sono andati esauriti nel giro di poche ore. Sono soprattutto gli ultrà della curva sud a premere sulla società grigiorossa affinché ci possano essere altri biglietti a disposizione, ma da Mantova fanno sapere, che non ci sarà alcuno spiraglio alla luce anche della catalogazione a Rischio 3 della gara di sabato. Un’etichetta, quest’ultima, che prevede l’assegnazione dei biglietti ai tifosi ospiti solo nel settore loro riservato e solo se in possesso della tessera del tifoso; un aumento degli steward in servizio al Martelli: l’impossibilità della cessione del tagliando d’ingresso (non sarà possibile nemmeno cedere l’abbonamento ad altri) e una scrupolosa attività di prefiltraggio agli ingressi. Una curiosità: un tifoso biancorosso di Codisotto o Reggiolo non potrà essere allo stadio per via del gemellaggio tra i tifosi della Cremonese e della Reggiana che ha fatto scattare l’obbligo di vendita dei biglietti per i residenti in provincia di Reggio esclusivamente per il settore ospiti.

Anche il servizio d’ordine sarà adeguato all’importanza della partita per cui oltre ai agli agenti solitamente impegnati si aggiungeranno rinforzi disposti dal Ministero. Oltre alla Questura, anche le altre forze dell’ordine saranno chiamate a implementare la loro presenza allo stadio fin dalla tarda mattinata.

Oltre che in zona Martelli, saranno presidiate le vie d’accesso alla città e per convogliare la carovana di auto proveniente da Cremona è stato studiato un percorso ad hoc, che partirà dal rondò dopo i Quattroventi per arrivare all’Open Spice lungo la tangenziale, quindi altro pezzo di tangenziale e poi allo stadio percorrendo via Parma.