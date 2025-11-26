Calcio dilettanti, il mercoledì di Coppa – Spareggio Marmirolo-Serenissima, il Borgo Virgilio chiede strada all’Acquanegra

Mantova Cinque squadre virgiliane tornano in campo questa sera (alle 20.30) per i rispettivi impegni di Coppa di Prima e Seconda Categoria. Sarà quindi una serata intensa, ricca di incroci diretti e qualificazioni in palio.

A Marmirolo, per la Coppa di Prima Categoria, si rinnova il duello tra Union Team e Serenissima. Le due formazioni si sono già affrontate domenica 16 in campionato, sempre a Marmirolo, chiudendo sull’1-1. Nel triangolare di Coppa, entrambe hanno regolato il Castelvetro: i neroverdi 4-1 in trasferta, la Sere 2-0 in casa. Stasera una sola volerà agli ottavi e al Marmirolo (per la miglior differenza reti) basta il pareggio. «Trovare di nuovo la Serenissima è stimolante – afferma l’attaccante Luca Pernigotti -. Giochiamo in casa e proveremo comunque a imporci per centrare la qualificazione». «Dobbiamo vincere, ma non sarà semplice – afferma, da casa Sere, mister Gianluca Manini -. Domenica con la Rapid Olimpia avremmo meritato noi, e il loro gol è arrivato dopo l’infortunio di Modena. Peccato, ma andiamo avanti con fiducia». Tra i pali giocherà il nuovo arrivato Alexander Freddi.

Sarà derby anche in Seconda Categoria, a Cerese, tra Borgo Virgilio e Acquanegra. Quest’ultima, sconfitta in casa nel primo match del triangolare dalla Valtenesi (2-3), è fuori dai giochi, mentre il Borgo (1-1 con i bresciani) deve vincere con due gol di scarto. «Dobbiamo provarci – spiega mister Giuseppe Fido -. Tra infortuni e impegni universitari servirà rotazione, ma l’organico è competitivo». Sull’altra sponda, mister Carlo Danieli pensa al turnover: «Siamo fuori dalla corsa qualificazione, ma faremo la nostra partita».

Infine, per i quarti della Coppa Emilia di Seconda (Delegazione di Ferrara), il Sermide, lanciatissimo anche in campionato (sei vittorie di fila), ospita il Frutteti. «Vogliamo la semifinale – afferma il presidente Massarenti -. Non sarà facile, affrontiamo una squadra forte, ma siamo in gran forma».