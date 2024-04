CamminaMantova 2024 , le aree verdi tra il Lago Inferiore e la città

MANTOVA Domenica 21 aprile prende il via rassegna CamminaMantova 2024. Il primo appuntamento è una camminata a cura della delegazione Fai di Mantova ed ha come titolo: “Aree verdi tra il Lago Inferiore e la città”. La rassegna è organizzata dall’associazione del Distretto Culturale Le Regge dei Gonzaga in collaborazione con altri soggetti. La partenza è alle 15 all’ingresso di Bosco Virgiliano, l’arrivo è a Porto Catena alle 17,30. Il percorso è di 2,5 chilometri. Il contributo è di 5 euro (gratuito fino a 6 anni). Si può prenotare all’Infopoint Casa di Rigoletto in piazza Sordello tutti i giorni dalle 9 alle 18, telefono 0376 288208.