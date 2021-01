Castel Goffredo, Solidea approda a Hong Kong nel settore sportswear

CASTEL GOFFREDO Solidea, l’azienda di Castel Goffredo leader nel settore delle calze e dei collant fashion a compressione graduata, ha siglato nuovi accordi per la distribuzione di alcune linee prodotto dedicate allo sport nella regione di Hong Kong. Per l’azienda si tratta della prima operazione commerciale rivolta a promuovere il brand nel segmento specifico dello sportswear in Asia.

Grazie alla partnership con CPU, distributore di Hong Kong, Solidea approda nella catena di negozi Sporthouse, specializzata in brand sportivi internazionali. Fondata nel 1985, Sporthouse promuove la cultura dello sport come elemento imprescindibile per la salute della persona, selezionando e proponendo al pubblico dei consumatori articoli di altissima qualità.

Il nuovo accordo commerciale conferma la vocazione di Solidea all’espansione internazionale e come spiega Luca Pinelli, AD Solidea, «rappresenta un ulteriore consolidamento del marchio nel mercato asiatico, che è per noi strategico e dalle enormi potenzialità. Siamo orgogliosi di portare in Oriente un prodotto d’eccellenza, e in tal senso Sporthouse ha saputo cogliere il valore altamente tecnologico ed innovativo della linea Solidea, totalmente Made in Italy».

Sempre per l’area di Hong Kong, Solidea ha stipulato un secondo accordo con Excelink Global Limited per la distribuzione di una selezione di prodotti destinati al settore medicale, ai department stores e al canale online. Queste operazioni rientrano in una più ampia strategia commerciale dell’azienda, che mira a incrementare le vendite estere del 30% nei prossimi 3 anni. Il focus è rivolto all’Europa – in primis Francia e Germania – agli Stati Uniti e naturalmente all’Asia, dove Solidea è presente dagli anni Novanta.

Il marchio Solidea si trova oggi in 70 paesi del mondo – Europa, Svizzera, Russia, USA, Canada, Medio Oriente, Cina, Giappone, Hong Kong, Taiwan, Marocco, Tunisia, Sud Africa – con oltre 15.000 punti vendita nella sola Europa.