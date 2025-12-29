Capodanno 2026 a Mantova tra concerto e fuochi d’artificio: viabilità modificata

MANTOVA – Mantova si prepara a salutare l’arrivo del Nuovo Anno 2026 con una grande notte di festa tra musica e spettacoli pirotecnici. Nella notte tra mercoledì 31 dicembre 2025 e giovedì 1° gennaio 2026, il centro storico e l’area dei laghi ospiteranno le tradizionali manifestazioni di fine anno, che prevedono il concerto di Vinicio Capossela, i dj-set BlueMondays in piazza Sordello e lo spettacolo pirotecnico sui laghi di Mezzo e Inferiore. Per garantire il regolare svolgimento degli eventi e la sicurezza di cittadini e visitatori, il Comune di Mantova ha disposto una serie di modifiche alla viabilità, alla sosta e al transito, con divieti e chiusure temporanee in diverse zone della città.

Divieti di sosta

A partire da sabato 27 dicembre 2025 e fino a sabato 3 gennaio 2026, è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Sordello, nel tratto compreso tra il civico 54 e via Tazzoli. Ulteriori divieti di sosta saranno attivi il 31 dicembre e il 1° gennaio in numerose vie e piazze del centro storico e delle aree limitrofe, tra cui via San Giorgio, piazza Seminario, via Rubens, via Cavour, via Tazzoli, lungolago dei Gonzaga, viale Mincio e via Legnago, con alcune eccezioni per i mezzi di servizio, i bus navetta APAM e i veicoli al servizio delle persone con disabilità.

Chiusure al traffico e divieti di transito

Dalle ore 19:00 del 31 dicembre fino alle ore 3:00 del 1° gennaio, e comunque fino al completo deflusso del pubblico, sarà istituito il divieto di transito veicolare in diverse strade del centro, tra cui piazza Sordello, via San Giorgio, via Cairoli, via Broletto, via dell’Accademia, via Sant’Agnese e vicolo Bonacolsi.

Sono previste deroghe per:

residenti e domiciliati,

veicoli diretti ai passi carrabili,

titolari di pass ZTL dell’area retrostante il Duomo.

Durante lo spettacolo pirotecnico, dalle 23:30 alle 01:00, sarà inoltre vietato il transito pedonale sul ponte di San Giorgio e nel tratto ciclopedonale adiacente, per motivi di sicurezza.

Sicurezza e presidi

Per tutta la durata degli eventi saranno attive misure di safety con transenne, new jersey e veicoli della Polizia Locale in numerosi punti strategici, in particolare tra viale Mincio, via San Giorgio, lungolago dei Gonzaga e via Legnago.

Eventuale rinvio dei fuochi

In caso di rinvio dello spettacolo pirotecnico a giovedì 1° gennaio 2026, previsto nel tardo pomeriggio, scatteranno analoghi divieti di transito e misure di sicurezza dalle 17:00 alle 19:00 nelle aree interessate.

Informazioni utili

I divieti non si applicano ai veicoli di polizia, soccorso, volontariato convenzionato e ai mezzi autorizzati dalla Polizia Locale. La segnaletica temporanea sarà installata a cura di Depura s.r.l. e il presidio delle aree sarà garantito dalla Polizia Locale con il supporto delle associazioni di volontariato. Il provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Mantova. È possibile presentare ricorso al TAR di Brescia entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.