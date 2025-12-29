La Voce dei tifosi – Quelli che il… Mantova

di Chiara Sanguanini

Carrarese Mantova, partita post natalizia, su campo sintetico. Seconda col nuovo mister, arriva dopo quattro sconfitte consecutive. Mah. Sarà che siamo molto disillusi, sarà che abbiamo le pance piene di tortelli e agnoli, arrosti e torroni, ma c’è molta fiacca anche tra noi tifosi. Diciamo che la lunga fase digestiva non aiuta. Tanto…

Quelli che… lo status quo. (Beppe Viola)

Previsioni… “Diamoci sempre sconfitti per illusioni perdute” (Vittorio) “Se siamo stati capaci d’andare sul 2-0 a Cesena mi posso aspettare lo stesso *espluà* (vedi cosa significa conoscere le lingue!) L’importante è mantenerlo… Essendo più realisti, un pareggio sarebbe un buon risultato…..” (Marco) “Bentornato Radaelli!” (Anna)

Inizia. Fasi alterne fino al 38’, quando ai biancorossi capita un’occasione ghiottissima per passare, ma Mancuso, solo in area e libero come una farfalla in un prato d’estate, spara alto. Cavolo! “L’ha fatto apposta Mancuso” (Antonio) “Mamma mia Mancuso!” (Enrico)

“Ma cosa ha sbagliato Mancuso…” (Stefano) “Se Mancuso non ha voglia lo dica e si cerchi un’altra squadra. Uno che si mangia un gol da 2 passi e non ha neanche una minima espressione di delusione o incazzatura significa che gliene frega il giusto, cioè niente…” Massimo, poco poco alterato. “Ma che problema il gol… peccato..bel Mantova comunque” ancora Stefano, che si accontenta.

Molti non la pensano così “Partita terribile.. mai visto tanti errori elementari!” (Mauro) “San Pio contro Iacp dava più emozioni…” (Ni No) Valerio è d’accordo “Se stasera non dormite rivedetevi il 1° tempo di oggi… meglio che contare le pecore” Da parte sua Renata è iper realista “Il primo tempo l’abbiamo sfangata, speriamo in qualche cambio intelligente”

Secondo tempo: la Carrarese prende campo e sembra averne di più. Il Mantova pare alle corde. “Al 60esimo tutti cotti… grazie Possanzini” Ernesto si incavola. Poi aggiunge “Mister Modesto se n’è accorto in tempo e ha fatto delle scelte giuste, siamo tornati in partita” “Siamo in difficoltà e qui si vede la non preparazione atletica precedente” (Franco)

Il Mantova tiene faticosamente il risultato e finisce 0 a 0 “Muoviamo la classifica!” (Serena) “La classifica si muove con una lunga serie di risultati utili e positivi, che dall’anno scorso mancano!!! Comunque un punticino è sempre meglio di niente!!!” (Leonardo) “Chiaro che un punto al mese è inutile, però con qualche innesto forse si fa in piccolo ciclo positivo e si torna in corsa. Così com’è, inutile illudersi”. (Fabio) “Servono goal , fisicità e concretezza .. via i “pistapocie”… (Alex) “Ma che termine è pistapocie?” “Uno che pesta una zolla di acqua” Enrico. Grande spiegazione! “A sema strassss, trist at me la patona; ah, bene, si vola!” (Paolo) “La porta non è il canestro del basket, grande appena più della palla: la porta di calcio è grandissima. Larga 7,32 metri e alta 2,44 metri. Nelle ultime sue due partite, su 22 tiri il Mantova ne ha indirizzati 18 fuori dalla porta!!! Non serve essere grandi tecnici, la questione è semplicissima: quando tiri fuori, è palla persa di sicuro, quando tiri in direzione della porta, crei la possibilità che qualcosa di buono possa capitare” Vero Alessandro, perfetto. “Comunque con due pareggi in più (Bari, Reggiana…?) saremmo in zona salvezza… polastar! Mi darebbe molto fastidio retrocedere in un campionato così scarso, ma mi sta calando la fiducia…” (El Barto)

Già… Due punticini in più farebbero la differenza. Anche tre, quattro… Sette. Ad usare il modo condizionale possiamo esagerare… Perché accontentarci? Insomma alla fine portiamo a casa un brodino, non un Signor Brodo di cappone del recente Natale. Un brodino ed è tanta manna! Ma come dice una mia amica “putost che gninte l’è mej an tost”

Buon capodanno tutti, e speriamo che il toast diventi… farcito!

Quelli che… Auguri a lei e famiglia… E mi saluti la sua signora anche se non ho il piacere! (Beppe Viola).