Caso Lunetta sul tavolo Comitato per la Sicurezza: più pattuglie e l’arma della tecnologia per sconfiggere violenza e degrado

MANTOVA Nella mattinata di ieri il Prefetto di Mantova Gerlando Iorio ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in seguito agli episodi verificatisi nel quartiere Lunetta degli scorsi giorni. Il Comitato è così tornato sul tema della sicurezza nel quartiere. In forza delle determinazioni del Comitato, tale zona è infatti inserita tra le aree sensibili sottoposte a stretto monitoraggio delle Forze dell’Ordine e di recente in un programma sperimentale di controllo del territorio messo a punto nel corso delle passate sedute del Comitato.

Il Prefetto ha ribadito la necessità di approntare ogni idonea misura volta ad assicurare e garantire la piena fruibilità di tutti gli spazi del contesto urbano, sia del centro che delle aree residenziali a ridosso dello stesso, grazie all’azione svolta dalle Forze di Polizia in modalità coordinata e ad alto impatto.

Nell’ambito dell’espletamento dei servizi straordinari di controllo del territorio, il Prefetto ha invitato ad avvalersi in prospettiva dell’impiego di dispositivi tecnologici di rilevamento anche in uso alla Polizia Locale del Comune di Mantova. Il Comune ha peraltro ribadito che è in corso lo studio di fattibilità per l’installazione di un importante impianto di videosorveglianza sulla zona.

Il Prefetto ha richiamato l’attenzione dei responsabili delle Forze dell’Ordine sulla necessità che i dispositivi da adottare tengano conto delle indicazioni impartite dalla Prefettura e dalla Procura della Repubblica nel corso di precedenti riunioni del Comitato, per la miglior finalizzazione dell’attività di prevenzione in funzione di quella di polizia giudiziaria.

Significativa attenzione sarà riservata al rafforzamento dei dispositivi di controllo delle aree più a rischio, attraverso controlli mirati, anche sugli esercizi commerciali attivi, secondo il modello “ad alto impatto”.

Infine sarà convocato un apposito Tavolo specialistico presso la Prefettura per la valutazione degli aspetti amministrativi legati al rilascio delle licenze commerciali e all’approfondimento del fenomeno delle occupazioni abusive.