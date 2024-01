Basket serie A2 f – Il MantovAgricoltura sogna l’impresa. Orazzo: “Big match in ottica play off”

San Giorgio Seconda sfida casalinga consecutiva per il MantovAgricoltura. Il San Giorgio domenica alle ore 16 accoglierà al PalaSguaitzer la formazione sarda di San Salvatore Selargius, nella sfida valida per la 16esima giornata del Girone A. La partita di andata si era conclusa sul 47-53 per le mantovane, che erano riuscite ad imporsi in una sfida senza esclusione di colpi. Da quell’ottobre le cose sono molto cambiate per entrambe le formazioni: Selargius ha inanellato una serie di importanti vittorie che l’hanno portata a guadagnarsi un posto tra le prime quattro conquistando l’accesso alla Coppa Italia; le sangiorgine, dal canto loro, hanno vissuto diverse difficoltà, salvo poi riprendersi e arrivare a quota 7 vittorie consecutive. La gara si prospetta dunque ostica in entrambe le metà campo con due squadre che lotteranno per migliorare il proprio posizionamento in classifica; oltre a questo per le sarde si aggiunge una fisiologica voglia di riscatto, dopo le due sconfitte nelle ultime due giornate rispettivamente contro le prime della classe, Derthona Basket e Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno. Marida Orazzo, guardia sangiorgina e autrice, nella gara di andata, di 15 dei 17 punti firmati da MantovAgricoltura nell’ultimo quarto della sfida (concluse la serata con 26 punti all’attivo), è ritornata con la mente alla partita contro Stella Azzurra in cui San Giorgio ha portato a casa la settima vittoria di fila, senza però brillare: «Non abbiamo espresso il nostro basket, questo è sicuro. È stata più dura del previsto, e a questo si aggiunge un approccio non buono né in attacco e nemmeno in difesa che ha reso questa sfida complessa per tutti e 40’. Una vittoria è una vittoria, per cui ci siamo portate a casa i punti. Ora stiamo preparando l’impegno contro Selargius, consapevoli che si tratta di una squadra attrezzata e in grande crescita». Orazzo non nasconde le difficoltà che incontrerà insieme alla sua squadra: «Ci aspetta una partita tostissima e importante in ottica play-off e dovremo cercare di portare a casa il risultato: dovremo rimanere pienamente concentrate e dentro la sfida dal primo fino all’ultimissimo momento. Il calendario che ci siamo trovate nei mesi passati non era facile, specialmente agli inizi quando avevamo bisogno di ingranare la marcia giusta. Abbiamo imparato a conoscerci l’un l’altra e a crescere insieme riuscendo a giocare bene difensivamente ed offensivamente grazie a idee più chiare. Non nego che vincere aiuta a vincere: la settimana successiva a una vittoria si vive con una carica differente e ci si avvicina agli impegni futuri con un’attitudine diversa». Proprio sulla sua squadra la guardia di origini campane si sofferma per elogiarne il valore cestistico, ma anche e soprattutto umano: «Siamo in crescita ma con un’identità già ben precisa. Nelle mie compagne ho riconosciuto, ma non solo da ora bensì fin dall’inizio, il valore dell’eccezionalità: sono delle persone, ancor prima che atlete, eccezionali dentro e fuori dal campo. Credo che questo benessere nello stare insieme dentro e fuori ci abbia sempre aiutato, specie nelle difficoltà. Siamo sempre pronte a spenderci l’una per le altre e se continueremo di questo passo, potremo migliorarci vicendevolmente sempre di più e soprattutto potremo esprimere il nostro gioco divertendoci». Palla a due fissata per le ore 16 al PalaSguaitzer; l’ingresso sarà, come di consueto, gratuito e sarà possibile seguire il match in diretta sul canale YouTube a partire da pochi minuti prima della palla a due.