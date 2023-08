Parcheggi, summit Palazzi-Piccoli: al vaglio un’ipotesi ora all’esame della Polizia Locale. I distinti restano chiusi

MANTOVA L’incontro tra il Sindaco Palazzi e il Presidente Piccoli si è svolto nella massima collaborazione e con il reciproco intento di trovare il giusto equilibrio tra la tutela dell’area e del Palazzo Te e la migliore fruizione dei parcheggi in prossimità dello stadio. Il Sindaco ha presentato un’ipotesi che è all’esame della Polizia Locale e che sarà presto presentata agli enti competenti.

Il Sindaco ha aggiornato il Presidente sui lavori del parcheggio Kennedy il quale appena terminati tornerà utilizzabile per le partite.

Rispetto al tema dei distinti il Presidente Piccoli, nel ritenere non prioritaria la riapertura, ha concordato con il Sindaco di riparlarne a fine anno, anche valutando i risultati e l’affluenza allo stadio.