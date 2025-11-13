Calcio Prima Categoria – Carica Garutti: “Il Porto ha finalmente trovato la quadra”

PORTO MANTOVANO Quarto risultato utile e terza vittoria di fila per il Porto che nell’ultimo turno di campionato ha battuto 1-0 il Pralboino. Decisiva per i ragazzi di mister Marco Fantini la rete di Marco Garutti nella ripresa. «È stata una gara complicata – afferma il bomber – . Pralboino è stato un campo difficile per il Porto nella passata stagione (sia all’andata che al ritorno i biancazzurri hanno strappato un pari in rimonta, ndr), ma questa volta siamo riusciti a portarci a casa i tre punti. Nel primo tempo non siamo riusciti a sfruttare al meglio quattro occasioni, mentre nella ripresa sono riuscito a siglare il gol vittoria. Loro erano rimasti in 10 e la gara si era fatta ancora più complicata perché chiudevano tutti gli spazi. Sono contento: è stato un mezzo miracolo sportivo».

Con il gol decisivo ai bresciani, il centrocampista è salito a quota tre reti: «Lo dedico allo staff tecnico che ha creduto fortemente in noi – spiega – . Così come la società che non ci mai messo eccessive pressioni. Per quanto riguarda il mio gol invece, è arrivato da calcio d’angolo: sono saltato all’ultimo e di testa ho segnato in mischia, a porta sguarnita, dopo l’uscita a vuoto del portiere». Successo che rilancia il Porto a -2 in meno della zona play off. Dopo una partenza così così con tre sconfitte nelle prime cinque giornate i biancazzurri sembrano aver trovato la giusta quadra. «Il potenziale c’è – conclude Garutti -. Lo abbiamo dimostrato anche con Atletico Offlaga, Piccola Atene e Gonzaga. Siamo partiti male, ma stiamo pian piano recuperando. Il gruppo è nuovo e non ci siamo quasi mai allenati tutti assieme, se non nell’ultimo mese. L’obiettivo rimangono i play off, ma siamo ancora in fase di convalescenza. Un mese fa eravamo con l’acqua alla gola, per questo dobbiamo guardare partita dopo partita». Domenica è in programma la sfida casalinga con la Leoncelli: «Ci aspettiamo una gara difficile come tutte le altre. Ma dal canto nostro vogliamo continuare così e allungare la striscia».