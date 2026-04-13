Fiera di Gonzaga, tre giorni di controlli: scattano otto denunce

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Gonzaga, nel weekend scorso, al fine di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica ed al fine di prevenire il verificarsi di reati predatori, hanno eseguito specifici servizi preventivi presso l’importante polo fieristico di Gonzaga.

A seguito dell’intensificazione dei controlli in occasione dell’ultima fiera che si è svolta, i numerosi controlli dei Carabinieri hanno portato al deferimento di otto persone, tre rumeni in Italia s.f.d. e quattro italiani.

Nella giornata del 10.04.2026 tre soggetti di origine rumena, con pregiudizi di polizia, venivano fermati a bordo di utilitaria nei parcheggi della fiera millenaria. Ricorrendone i presupposti, i Carabinieri sottoponevano i tre ad un’accurata perquisizione che permetteva di rinvenire nella loro disponibilità alcuni oggetti atti ad offendere e di modifica quantità di sostanza stupefacente. Il conducente del veicolo, invitato a seguire i Carabinieri presso il più vicino nosocomio per gli accertamenti finalizzati a verificare se avesse guidato in stato di alterazione dovuto all’assunzione di stupefacenti, si rifiutava. Pertanto i tre venivano deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova per porto di strumenti atti ad offendere mentre il conducente del veicolo veniva denunciato per il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per accertare l’eventuale guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Nella giornata del 11.04.2026, invece, un uomo ed una donna del veronese, con pregiudizi specifici contro il patrimonio, venivano notati aggirarsi con fare sospetto verso gli ingressi della fiera. Venivano, pertanto, immediatamente bloccati dai Carabinieri e, sottoposti a perquisizione personale, venivano trovati in possesso di un coltellino a scatto e di altro oggetto atto ad offendere. Anche questi venivano denunciati all’A.G. per porto in luogo pubblico di strumenti atti ad offendere. Infine nella giornata del 12.04.2026, una coppia del reggiano, con precedenti penali, veniva fermata accanto a delle auto in sosta, sempre nei parcheggi nell’area

fieristica. Alla vista dei militari, la donna gettava a terra un kit di dieci triangoli metallici per tornio, solitamente utilizzati per infrangere i vetri delle auto, un kit con grimaldelli ed altri strumenti solitamente utilizzati per aprire o forzare serrature. I Due venivano denunciati, pertanto, per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli. Durante i tre giorni di controlli straordinari, inoltre, i Carabinieri della Stazione di Gonzaga hanno controllato numerosi veicoli, identificandone i relativi occupanti, ed hanno eseguito il sequestro amministrativo di due veicoli per violazioni al codice della Strada, permettendo lo svolgimento dell’evento fieristico in una rigorosa cornice di sicurezza.