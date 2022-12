Centro Famiglie, in città percorsi di outdoor under 11

MANTOVA – Il Centro per le Famiglie “Insieme” di Mantova in collaborazione con la Cooperativa Fior di Loto organizza l’evento “Percorsi di outdoor, la città come luogo di crescita”. L’appuntamento è per lunedì 12 dicembre dalle 16.30 alle 18 partendo da via Ariosto 61 a Mantova. Le attività sono rivolte alle bambine e ai bambini dai 5 agli 11 anni. Si potrà andare alla scoperta della natura e del territorio urbano mediante esplorazioni, giochi di movimento e di fantasia. La partecipazione è gratuita ed è rivolta ai residenti del Comune di Mantova.