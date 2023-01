MANTOVA Grave incidente oggi intorno alle 14.40 al rondò di via Lago Paiolo. Un ciclista è stato investito da un’auto e ha riportato un forte trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con ambulanza e auto medica. Il ciclista è stato ricoverato al Carlo Poma in codice giallo. Sul posto per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della Polizia locale.

++++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ++++