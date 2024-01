Cinque Stelle: Fiasconaro nomina Martone e Zolezzi

Mantova Il Movimento 5 Stelle di Mantova ha presentato ieri in conferenza stampa, il nuovo gruppo territoriale nato dalla riorganizzazione interna avvenuta in questi mesi. A fare gli onori di casa il coordinatore provinciale Andrea Fiasconaro: «Sono molto contento di poter finalmente presentare la nuova organizzazione del Movimento sul territorio mantovano. In tutta la provincia il Movimento conta circa un migliaio di iscritti. Un centinaio di queste persone hanno aderito ai gruppi territoriali che sono in fase di costituzione. Nei prossimi mesi presenterò anche i gruppi della zona di Suzzara, di Viadana e dell’Alto Mantovano. Il referente operativo del gruppo di Mantova è Sebastiano Martone, consigliere comunale a Borgo Virgilio e attivista storico del Movimento. Ci tengo a nominare anche l’ex parlamentare Alberto Zolezzi che è stato scelto come garante di questo gruppo». «Mi fa molto piacere essere stato scelto per questo incarico – esordisce il neo referente Sebastiano Martone -. I temi che abbiamo iniziato ad affrontare – spiega Martone – sono quelli della lotta al consumo di suolo e del potenziamento del trasporto pubblico. Riguardo al primo argomento, i dati Ispra certificano che nel Mantovano ogni anno vengono cementificati oltre 70 ettari di terreno. Per questo motivo siamo molto cauti nel valutare l’idea di costruzione del nuovo stadio nella zona del Migliaretto. Riguardo al trasporto pubblico – prosegue Martone – ci siamo concentrati sul raddoppio della ferrovia Mantova-Milano. È un’ottima cosa che siano partiti i lavori sui binari, finanziati anche con i soldi del Pnrr ottenuti grazie a un grande successo del presidente Giuseppe Conte in Europa. Durante questa lunga fase di lavori è necessario, però, che vengano garantite alternative agli autobus sostitutivi che oggi accompagnano, con parecchi disagi, i pendolari fino alla stazione di Bozzolo. Sollecitiamo Regione, Trenord e Apam a valutare ulteriori soluzioni, come il collegamento con la stazione di Peschiera dove transita l’alta velocità per Milano. Inoltre, riteniamo che debbano essere messe in campo tutte le agevolazioni possibili sui titoli di viaggio».