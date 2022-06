Calcio dilettanti – Campionati Crl, si torna ai gironi “large”

Mantova Prendono forma i campionati della prossima stagione. Dopo aver fissato le date dell’apertura delle iscrizioni (6 luglio) e dell’inizio dell’attività agonistica con le Coppe (prime sfide il 27 agosto) e i campionati (Eccellenza e Promozione partono il 4 settembre; Prima e Seconda Categoria l’11, la Terza il 18), il Crl ha ufficializzato ieri organici e format.

«Tenuto conto – scrive Milano – che la scorsa Stagione Sportiva si è conclusa regolarmente nei gironi a 16/18 squadre delle categorie di Eccellenza e Promozione in tutte le fasi, anche post Campionato come previste; e preso atto che le Istituzioni hanno introdotto una serie di norme di legge volte al ritorno alla normalità post covid in Italia; il Consiglio Direttivo del Crl ha deliberato il ripristino della composizione dei gironi a 18 squadre per la categoria di Eccellenza, e a 16 squadre per Promozione, 1ª Categoria e 2ª Categoria di competenza Regionale. I campionati di 3ª Categoria, di competenza delle Delegazioni, potranno prevedere fino ad un massimo di 16 squadre per girone».

«Il Crl – prosegue la nota – mira con tale modifica a rendere il sistema delle “Promozioni” e “Retrocessioni” stabile nel tempo e coerente anche con la disputa delle gare di Play Off quale concreta possibilità di promozione alla Categoria superiore da parte delle società che disputeranno l’ultimo turno dell’appendice di Campionato. Alla Terza Categoria, quale entry level, viene garantito un numero alto di promozioni per soddisfare le società che ambiscono a disputare Campionati regionali. Alla Seconda Categoria, con sole 2 retrocessioni per Girone, viene garantita maggiore stabilità per le società che ambiscono a competere in Campionati di livello regionale».

«Per quanto attiene il Settore Giovanile Agonistico – si legge ancora – è egualmente allo studio un adeguamento degli organici al fine di garantire il passaggio di Categoria da Provinciale a Regionale di tutte le squadre vincitrici i gironi provinciali e l’introduzione a decorrere dalla stagione sportiva 2023/2024 del Torneo Under 14 Regionale. Tali proposte saranno discusse nel corso del Consiglio Direttivo in programma il 29 giugno».

Si torna quindi ai gironi “large” pre-covid e per la composizione degli organici è ufficiale il ripescaggio di tutte le squadre che hanno vinto i play off: la Rapid United va in Prima, il Boca Juniors e la Cannetese in Seconda. Poche chances per la Serenissima di salire in Promozione (è la quinta delle escluse) e per la Voltesi (11ª) di andare in Prima. Mentre il Buscoldo (35° con 42 posti liberi) è in rampa di lancio per volare in Seconda e sta valutando se accettare o meno il ripescaggio.