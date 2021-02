Basket serie A2 m – Casalvieri: “Staff, ci attendono tre finali”

MANTOVA Domenica alla Grana Padano Arena è andata in scena la partita più entusiasmante e più appagante della Staff fino a questo momento. Una vittoria tutt’altro che perfetta, ma forse è la cosa migliore che potesse accadere agli Stings in questo momento: il beneficio di una vittoria in un derby per alzare e di tanto fiducia nei propri mezzi e nel percorso intrapreso da poco, e il beneficio dell’imperfezione per presentarsi in palestra con la medesima fame perché di aspetti da correggere ce ne sono ancora tanti, e quindi nonostante due vittorie pesantissime contro due big come Udine e Verona per scacciare via la remota possibilità che arrivi una inconscia sicurezza tanto da far abbassare la guardia. «Sarebbe stato bello avere il palazzetto pieno, un derby giocato con questa intensità avrebbe fatto divertire il pubblico – afferma il gm Gabriele Casalvieri – Siamo partiti forse un po’ contratti a causa del lavoro intenso in questi dieci giorni in palestra, però poi ci siamo sciolti. In questi primi dieci giorni Di Carlo ha provato a togliere alibi, trasmettere determinazione e mettere tutta la squadra sullo stesso binario. Ha messo in chiaro le sue idee e alzato il ritmo di lavoro. L’approccio della squadra è cambiato, i ragazzi che giocavano un po’ meno hanno ripreso fiducia. Il coach sta cercando di trasmettere la sua energia alla squadra. Dobbiamo fare ancora tantissimo lavoro ed è difficile giocando ogni tre giorni, però già a livello mentale ha messo qualcosa nella testa per far scattare la molla». Adesso a testa bassa e in rapida successione tre impegni in trasferta: domani alle 18 a Casale Monferrato, quarta in classifica reduce dalla sconfitta a Milano, poi domenica a Treviglio e mercoledì 17 proprio in casa dell’Urania Milano dell’ex Tommaso Raspino. «Casale Monferrato, Treviglio e Milano sono tre partite molto difficili, vanno affrontare come fossero tre finali. Vediamo continuamente anche dai risultati delle altre partite quanto questo campionato sia più che mai incerto e con risultati a sorpresa. Dobbiamo andare in campo e, a prescindere dall’avversario, mettere la determinazione e la voglia viste nelle ultime due partite. Ripartire dal grande quarto periodo contro Verona, fatta eccezione per quei due minuti di blackout, con la medesima determinazione e voglia di vincere e sicuramente possiamo toglierci soddisfazioni».

Leonardo Piva