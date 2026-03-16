Clima più freddo da martedì con cielo soleggiato. Scongiurato per ora il rischio di gelate tardive

MANTOVA – Il veloce peggioramento del fine settimana lascerà spazio ad un lunedì con ampie schiarite, più palesi in mattinata, meno nel pomeriggio. Siamo però di fronte ad un cambiamento della circolazione meteo abbastanza radicale. Dalle ultime elaborazioni dei modelli previsionali emerge infatti la discesa di correnti fredde orientali che a partire dalla prossima serata scendere le temperature di almeno 4 o 5 gradi rispetto a quelle attuali. Quasi un colpo di coda invernale, quindi, che pur riportando un po’ di freddo non produrrà fortunatamente gelate tardive nelle zone di pianura, dove sono già iniziate le fioriture di molte piante da frutto.

Nel mese di marzo i voltafaccia stagionali sono statisticamente tutt’altro che rari. In Valpadana accadono addirittura anche in aprile. In questo periodo gli scambi meridiani di masse d’aria fra le regioni polari e quelle tropicali divengono molto più frequenti e il loro scontro porta alla nascita di depressioni importanti (chiamate “tempeste equinoziali”), foriere di maltempo e di veri e propri crolli termici. Nel 2021 tornò addirittura il gelo come in pieno inverno. Il 30 marzo si superavano i 25 gradi; all’alba dell’’8 aprile si registravano fra 5 e 6 gradi sottozero, con danni pesanti al mondo agricolo. Anche l’anno scorso abbiamo registrato una gelata (minime fra -2° e -1°) nelle zone di campagna. Pur in forte calo, le temperature notturne attese nei prossimi giorni non scenderanno fortunatamente al di sotto dello zero. Fra domani e mercoledì arriveranno però masse d’aria fredda continentali di origine russa in grado di far abbassare le temperature di almeno 4-5 gradi rispetto agli attuali valori, specie nelle ore notturne e del primo mattino. Scontato, quindi, un certo raffreddamento.

Quella di oggi sarà invece la giornata più mite della settimana. È previsto un lunedì per lo più soleggiato con termometro sui 18 gradi nel pomeriggio. Anche domani il tempo sarà tutto sommato abbastanza soleggiato, ma l’ingresso dell’aria fredda orientale imporrà un clima più rigido su tutta l’area padana con temperature pomeridiane attorno ai 13-14. Dalla serata il calo termico sarà più intenso, con la prospettiva di temperature molto basse nella mattinata di mercoledì, ovvero fra 2 e 3 gradi appena nelle zone di campagna. Il sole presente a tratti durante il giorno (nel pomeriggio avremo molte nubi) porterà faticosamente il termometro attorno ai 12 gradi. Tempo migliore giovedì e venerdì con cielo sereno o poco nuvoloso. Lento recupero della temperatura; nel primo mattino avremo minime di poco al di sotto dei 4 gradi e massime fra 15 e 16°. Lontane le piogge: il nord Italia non sarà al momento interessato da episodi di maltempo tali da produrre precipitazioni abbondanti.

Sebbene in aumento nella fase finale della settimana, nella seconda metà di marzo le temperature non subiranno rialzi significativi per l’assenza di anticicloni subtropicali in formazione sull’Europa.