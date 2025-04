Coldiretti Mantova: prosegue la raccolte di firme online “Stop cibo falso”

MANTOVA Prosegue la raccolta di firme online “Stop cibo falso! Origine in Etichetta”, promossa da Coldiretti per arrivare a presentare una proposta di legge europea di iniziativa popolare. In particolare, Coldiretti chiede che i cittadini consumatori europei abbiano accesso a informazioni trasparenti sui prodotti alimentari che acquistano e che siano rispettate le aspettative di elevati standard di qualità e sostenibilità.

Inoltre, Coldiretti chiede che siano esplicite e chiare le indicazioni dell’origine di provenienza per tutti i prodotti che entrano nel mercato comune, e che siano rispettati gli stessi standard dal punto di vista ambientale, sanitario e delle norme sul lavoro previsti nel mercato interno a tutela della salute dei cittadini consumatori e del pianeta.