MANTOVA – E’ in gravi condizioni il noto gioielliere mantovano Andrea Piccinini ora ricoverato all’Ospedale Borgo Trento di Verona. Il mantovano 53enne è rimasto ferito in un icidente sull’autostrada A4 all’atezza di Sommacampagna in direzione Venezia. La sua auto, una Porsche Carrera, avrebbe tamponanto un tir e quindi si sarebbe capovolta. Sul posto il 118, i vigili del fuoco di Verona e la polizia autostradale di Verona Sud. Piccinini avrebbe riportato un trauma cranico.