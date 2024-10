Confcommercio: le risse in centro colpiscono anche le imprese

MANTOVA «Risse e aggressioni nel cuore del centro storico di Mantova, ormai all’ordine del giorno, preoccupano sempre di più gli imprenditori del terziario di mercato, che sentono messa a rischio l’incolumità loro, quella dei collaboratori e dei clienti». Lamberto Manzoli, presidente di Confcommercio Mantova, interviene così sugli episodi di piazza Broletto e Galleria Ferri. «Questi ricorrenti episodi che si intrecciano spesso con l’abuso di alcol e con lo spaccio di droga, rendono Mantova sempre meno sicura e accogliente», aggiunge il direttore generale di Confcommercio Mantova Nicola Dal Dosso. «Serve aumentare la prevenzione e servono soluzioni concrete da cercare in modo condiviso – riprende Manzoli – con un dialogo e un confronto tra istituzioni, forze dell’ordine, che ringraziamo per l’impegno costantemente profuso, e associazioni rappresentative del territorio, le quali costituiscono una risorsa preziosa per la nostra città: Confcommercio Mantova, che nei giorni scorsi ha scritto a prefetto e questore chiedendo un incontro incentrato sui temi caldi, è disposta a fare la propria parte, come sempre, ma serve agire in fretta. Perché quello che sta succedendo colpisce le imprese, i cittadini e danneggia l’immagine di una città che fino a poco tempo fa era considerata tranquilla».