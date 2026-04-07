Consegnate in Comune le Benemerenze della città di Mantova 2025

7 aprile 2026 L’Amministrazione comunale di Mantova ha consegnato le Civiche Benemerenze 2025. L’importante riconoscimento viene conferito ogni anno a quelle “eccellenze” mantovane che hanno fatto grande il nome di Mantova in vari ambiti e settori, dalle scienze allo sport, dalla medicina alla cultura e l’arte, passando anche per l’imprenditoria, la politica, il sociale e il volontariato.

La prestigiosa Edicola d’Oro di Virgilio è stata conferita all’imprenditore della moda per uomo GIULIANO BIANCHI, alla psicologa dello sviluppo e analista del comportamento LAURA DELFINO, allo storico dell’arte e dirigente del Ministero della Cultura nonchè e Direttore del Museo Nazionale di Palazzo Ducale di Mantova STEFANO L’OCCASO e all’imprenditore mantovano, titolare della storica Panetteria Randon MARCO RANDON .

La cerimonia si è svolta, martedì 7 aprile 2026, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale in via Roma 39, piena per l’occasione, dove sono intervenuti il sindaco di Mantova Mattia Palazzi e il presidente del Consiglio Comunale Massimo Allegretti, affiancato dai vice Fabio Madella ed Eugenio Anceschi.

Presenti alla cerimonia anche gli assessori della Giunta e i consiglieri comunali il Prefetto Dott. Bolognesi, il Questore dott. Toscano ,il Colonnello Verd dell’Esercito, il Consigliere Regionale Carra, il Comandante delle Polizia Urbana Perantoni insieme a rappresentanti dei Vigili del Fuoco dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

La ventiduesima edizione delle Benemerenze civiche, la prima fu istituita nel 2003 (nel post covid le edizioni 2021 e 2022 sono state accorpate in una unica cerimonia), si è svolta dapprima con la lettura delle biografie e delle motivazioni che hanno portato alla scelta dei premiati, un loro breve discorso e la chiusura del Sindaco di Mantova Mattia Palazzi .