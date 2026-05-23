Elezioni amministrative 2026: CASTEL D’ARIO

CASTEL D’ARIO Sfida a due anche a Castel d’Ario. Da una parte Mara Spanevello, attuale vicesindaco uscente, guida “Rinnovare con esperienza”, lista che punta sulla continuità amministrativa ma anche sull’inserimento di nuove energie accanto a figure che hanno maturato esperienza nei dieci anni di governo del paese. Dall’altra parte corre Giampaolo Turazza con “Insieme per Castel d’Ario”. Consigliere di minoranza uscente e volto noto nel tessuto associativo locale grazie all’esperienza nella Pro loco, Turazza si presenta con una squadra composta in gran parte da persone alla prima esperienza amministrativa.
Le Liste
Per la candidata sindaco Mara Spanevello
Rinnovare con esperienza
Paola Barsoni
Valentina Bellini
Daniela Castro
Francesco De Bari
Annamaria Farinato
Cristina Guerrato
Marco Madaschi
Alessandro Mani
Simona Prati
Renato Reggiani
Mauro Severi
Mauro Zanoni
Per il candidato sindaco Giampaolo Turazza
Insieme per Castel d’Ario
Alessandra Bellini
Pamela Bertolani
Davide Cagnata
Alessandro Carli
Riccardo Fontanesi
Rossella Mantovanelli
Martina Micheletti
Paolo Milani
Eleonora Natali
Silvia Pasini
Lorena Toaiari
Francesco Vincenzi
Come si vota?
Domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 si voterà per il turno annuale delle elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario.
I seggi saranno aperti la domenica dalle ore 7 alle ore 23 e il lunedì dalle ore 7 alle ore 15.
Fac-simile scheda di voto Comune di Castel d’Ario