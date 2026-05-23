I Carabinieri al Manzoni di Suzzara: spiegato ai ragazzi il nuovo Decreto Sicurezza 2026

SUZZARA – Una mattinata diversa per i rappresentanti di classe dell’Istituto Superiore “Alessandro Manzoni” di Suzzara, che giovedì 21 maggio hanno incontrato i Carabinieri per un confronto aperto sulla “Cultura della legalità”. Ad accogliere i militari il vicepreside Gianmaria Guida e il corpo docente. Nel ruolo di relatori sono saliti in cattedra il Capitano Antonio Latino (Comandante della Compagnia di Gonzaga), il Maresciallo Ordinario Giancarlo Baglivo (Comandante della Stazione di Suzzara) e il Vice Brigadiere Vincenzo Cimmino.

L’incontro ha affrontato i rischi legati a bullismo, cyberbullismo e all’uso di sostanze stupefacenti, sia sotto il profilo sociale sia per le conseguenze legali. Grande attenzione è stata riservata alle novità del recente Decreto Sicurezza 2026. I militari hanno illustrato ai circa 100 studenti l’inasprimento delle pene per il porto di armi bianche e le nuove e più severe tutele per il personale scolastico, che puniscono con rigore le aggressioni e le lesioni a docenti e dirigenti. Il dibattito si è concluso con uno scambio di domande per stimolare la responsabilità personale dei ragazzi.