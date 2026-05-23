Ruba alla Coop di piazza Martiri e affronta la sicurezza: 33enne denunciato dalla Polizia Locale

MANTOVA – Movimentato episodio ieri mattina intorno alle 10 nel cuore di Mantova. Un 33enne senza fissa dimora ha riempito uno zaino di generi alimentari alla Coop di piazza Martiri ed è uscito senza pagare. Intercettato dall’addetto alla sicurezza, ne è nato un acceso alterco con spintoni per il possesso della borsa.

Le urla hanno attirato una pattuglia della Polizia Locale in servizio in corso della Libertà. Gli agenti, supportati dal Gruppo Operativo, hanno bloccato il soggetto. Addosso all’uomo sono state trovate anche delle forbici. Dopo il fotosegnalamento in Questura, è scattata la denuncia per furto aggravato e porto di oggetti atti ad offendere. La refurtiva dal valore di poche decine di euro è stata recuperata.