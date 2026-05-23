Elezioni amministrative 2026: GAZZUOLO

GAZZUOLO Dopo oltre sei mesi di commissariamento prefettizio, anche Gazzuolo si prepara a tornare alle urne con una sfida tra due ex sindaci. Da una parte Loris Contesini con “Confronto Civico”, già primo cittadino per tre mandati consecutivi dal 2007 al 2022 e forte di una lunga esperienza amministrativa. Dall’altra Simona Agosta con “Futuro in evoluzione”, sindaco negli anni Novanta e ora candidata con l’obiettivo di rilanciare il paese dopo un lungo periodo di difficoltà amministrative e politiche.

Le Liste

Per il candidato sindaco Loris Contesini

Confronto civico

Massimiliano Bocchi

Filippo Dalboni

Davide Gastaldi

Alessia Gilioli

Daniela Mattioli

Laura Paganini

Monica Quaiotti

Melissa Savazzi

Mattia Scipioni

Patrizia Zangrossi

Per la candidata sindaco Simona Agosta

Futuro in evoluzione

Mara Conchieri

Carmen Ban

Dario Gaboardi

Monica Marchi

Danio Baruffi

Isabella Sarzi Sartori

Tania Guizzardi

Caterina Dall’Ovo

Zakaria Sehail

Come si vota?

Domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 si voterà per il turno annuale delle elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario.

I seggi saranno aperti la domenica dalle ore 7 alle ore 23 e il lunedì dalle ore 7 alle ore 15.

Fac-simile scheda di voto Comune di Gazzuolo