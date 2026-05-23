Elezioni amministrative 2026: GAZZUOLO

GAZZUOLO Dopo oltre sei mesi di commissariamento prefettizio, anche Gazzuolo si prepara a tornare alle urne con una sfida tra due ex sindaci. Da una parte Loris Contesini con “Confronto Civico”, già primo cittadino per tre mandati consecutivi dal 2007 al 2022 e forte di una lunga esperienza amministrativa. Dall’altra Simona Agosta con “Futuro in evoluzione”, sindaco negli anni Novanta e ora candidata con l’obiettivo di rilanciare il paese dopo un lungo periodo di difficoltà amministrative e politiche.
Le Liste
Per il candidato sindaco Loris Contesini
Confronto civico
Massimiliano Bocchi
Filippo Dalboni
Davide Gastaldi
Alessia Gilioli
Daniela Mattioli
Laura Paganini
Monica Quaiotti
Melissa Savazzi
Mattia Scipioni
Patrizia Zangrossi
Per la candidata sindaco Simona Agosta
Futuro in evoluzione
Mara Conchieri
Carmen Ban
Dario Gaboardi
Monica Marchi
Danio Baruffi
Isabella Sarzi Sartori
Tania Guizzardi
Caterina Dall’Ovo
Zakaria Sehail
Come si vota?
Domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 si voterà per il turno annuale delle elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario.
I seggi saranno aperti la domenica dalle ore 7 alle ore 23 e il lunedì dalle ore 7 alle ore 15.
Fac-simile scheda di voto Comune di Gazzuolo